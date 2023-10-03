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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عمرو فتوح: مجتمع الأعمال وشباب الصناعة يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

صدى البلد

أعلن عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل الديمقراطي، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد “فتوح”، أن مجتمع الأعمال وشباب الصناعة على وجه الخصوص يثمنون انجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية ويؤيدونه لفترة جديدة لما بذله من مجهودات ضخمة حققت مصر نجاحات اقتصادية وتنموية وسياسيا علي الصعيد المحلي والاقليمي عربيًا وافريقيًا ودوليًا.

 

وقال "نشيد بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة خلال مؤتمر حكاية وطن بإنهاء جميع مشروعات وزارة الإسكان والنقل بنهاية 2025"، مؤكدا أن الفترة الجديدة تعد بمثابة حصاد لثمار الاصلاح الاقتصادي والجمهورية الجديدة.

كما أشاد فتوح بتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد قائمة لتوطين 150 صناعة من الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي تعد استجابة لأهم مطالب ومقترحات لجنة الصناعة  بالحوار الوطني لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى والعلاقات السياسية الوطيدة مع الأشقاء وكافة دول العالم في عهد الرئيس السيسي تضع مصر في المكانة التي تستحقها وتسرع من تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعطي أولوية كبيرة للنهوض بالقطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي لتحقيق هدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي تمضي في الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية وترشيد الاستيراد والقضاء علي الازمات الاقتصادية ومنها أزمة العملة الأجنبية بتوطين الصناعات التي يتم استيراد منتجاتها من الخارج وتشجيع اقامة صناعات الخامات ومستلزمات الانتاج محليًا والافراج عن البضائع بالموانئ المصرية في زمن قياسي.

عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 انجازات الرئيس السيسي

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