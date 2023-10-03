عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرجة "ع مفرق طريق": الفيلم لم يتلقَ دعما وتكلف 200 ألف دولار

صدى البلد

عرض اليوم الثلاثاء الفيلم اللبناني ع مفرق طريق  المشارك بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٩ وذلك بسينما مترو وادارت الندوة الناقدة دعاء حلمي بحضور مخرجة العمل لارا سابا.

وتحدثت مخرجة العمل الفيلم  اللبنانية لارا سابا عن الصعوبات والمعوقات والتحضيرات الخاصة بالفيلم قائلة :"الفيلم مر بالعديد من المصاعب حيث تم تصويره خلال فترة الكورونا سنة ٢٠١٩ وكنا في لبنان  وقتها ايضا نتعرض لازمات اقتصادية صعبة وكان هناك ثورة في الشارع وانفجار مرفأ بيروت خاصة وأن كل فريق العمل أصيب وتعرض لخسائر كبيرة بسبب تلك التفجيرات سواء خسارة لأملاكه أو منزله أو فقدان أحد من أسرهم او إصابات بالغة".

 

وأضافت "وللاسف الفيلم لم يحصل على دعم من اي جهة، حيث أن الفيلم تكلف ٢٠٠ الف دولار نصفهم كانوا بالبنك كدعم صغير،وحاولت من خلال هذا الفيلم أن اؤكد على أن اللبنانيين رغم المصاعب والمعوقات لكن هذا لم يمنعهم من الاستمتاع بالحياة ووجود الامل".

 

وتدور أحداث الفيلم حول "هادي" وهو ممثل شاب مشهور يمر بأزمة ومحبط من المستوى المتدني للفن، واثناء محاولته إعادة النظر في اختياراته الفنية تصله فرصة العمر.


يذكر أن مخرجة العمل لارا سابا بدأت مشوارها بفيلم عبور عام ١٩٩٨،وقصة ثواني،وع مفرق طريق.
وقد رشح قصة ثواني عام ٢٠١٣ في اكثر من ٢٠ مهرجان سينمائيا وحصل على جائزة اغضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية، كما نال جائزة أفضل ممثل في  المهرجان الدولي للسينما المستقلة في بروكسل.

الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الإسكندرية السينمائي انفجار مرفأ بيروت دول البحر المتوسط مهرجان الإسكندرية السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

موضوعات متعلقة

حضور كبير في ثاني أيام ورشة المخرج علي بدر خان بالإسكندرية السينمائي

مخرج فيلم بيني: أول مرة أزور مصر ولم أجد صعوبة في التصوير

وقوف عادل إمام بجانبي شرف.. تفاصيل ندوة تكريم خالد زكى

عادل إمام ومحمود عبدالعزيز اعتذرا.. خالد زكي يكشف أسرار تحضير «طباخ الريس»

خالد زكى: الزعيم عادل إمام نجم عالمى

مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم الفرنسية كارولين سيلول والمنتج جان لوي ليفي.. صور

ندوة لتكريم الفنان خالد زكي في مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ39| اليوم

بكى بحرقة.. مخرج الفيلم المغربى "سلم وسعى" : بعت ممتلكاتي من أجله

ترشيحاتنا

أبو الغيط: 222 قاذفة مصرية قصفت جبهة العدو الساعة 2 ظهر 6 أكتوبر

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ