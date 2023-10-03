باحث اقتصادي: الصين تحاول السيطرة على التجارة العالمية .. فيديو

قال الباحث الاقتصادي فيناي كمار، إن الصين تحاول تغيير حركة التجارة العالمية، عبر مبادرة الحزام والطريق، وكان هناك مقولة تُقر بأن من يسيطر على البحار سيسيطر على العالم أجمع.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيودلهي مع الإعلامية دينا سالم ببرنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين اتخذت خطوات لمحاولة الوصول إلى ما يقرب من مائة دولة، وفقًا لإحصائيات 2023، حيث إن لديها اتفاقات مع حوالي 153 دولة بالعالم.

وأوضح أن الصين أيضا أسست بعض الموانئ في عدد من الدول وشبكة من الطرق المتكاملة، من أجل أن يكون لديها القدرة على الهيمنة والسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية في العالم.

وذكر أيضا أن الصين قدمت قروضا للعديد من الدول مثل سيريلانكا، وهي تهيمن على هذه الدول عبر فوائد القروض بعد تعثرها، وتسعى الصين لتكون ثاني أقوى اقتصاد في العالم، ولا مانع لدى الولايات المتحدة في توسع الصين بشرط ألا تنافسها.