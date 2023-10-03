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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث اقتصادي: الصين تحاول السيطرة على التجارة العالمية .. فيديو

الصين
الصين

قال الباحث الاقتصادي فيناي كمار، إن الصين تحاول تغيير حركة التجارة العالمية، عبر مبادرة الحزام والطريق، وكان هناك مقولة تُقر بأن من يسيطر على البحار سيسيطر على العالم أجمع.

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الصين تبحث عن موارد طبيعية على سطح القمر

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وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيودلهي مع الإعلامية دينا سالم ببرنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين اتخذت خطوات  لمحاولة الوصول إلى ما يقرب من مائة دولة، وفقًا لإحصائيات 2023، حيث إن لديها اتفاقات مع حوالي 153 دولة بالعالم.

وأوضح أن الصين أيضا أسست بعض الموانئ في عدد من الدول وشبكة من الطرق المتكاملة، من أجل أن يكون لديها القدرة على الهيمنة والسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية في العالم.

وذكر أيضا أن الصين قدمت قروضا للعديد من الدول مثل سيريلانكا، وهي تهيمن على هذه الدول عبر فوائد القروض بعد تعثرها، وتسعى الصين لتكون ثاني أقوى اقتصاد في العالم، ولا مانع لدى الولايات المتحدة في توسع الصين بشرط ألا تنافسها.

التجارة العالمية الحزام والطريق المناطق الاستراتيجية الولايات المتحدة برنامج المراقب حركة التجارة العالمية شاشة القاهرة الإخبارية

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