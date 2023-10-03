الصين تبحث عن موارد طبيعية على سطح القمر

تسعى الصين للوصول الى سطح القمر في رحلة فضائية دائمة بدأت الاستعداد لها بالتفكير في اقامة مقر دائم على القطب الجنوبي من القمر، كما أبدت ترحيبها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.



وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو بأذربيجان إن الصين، التي تهدف إلى أن تصبح قوة كبرى في مجال الفضاء بحلول عام 2030، ترحب بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية في مهمتها غير المأهولة (تشانغ آه - 8) وتنفيذ مشاريع «على مستوى المهمة» بشكل مشترك.

ووفقا لما أورده الموقع الإلكتروني لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، فإن هذا النوع من المشاريع يُقصد به أن الصين وشركاءها الدوليين يمكنهم إطلاق مركباتهم الفضائية وتشغيلها وإجراء «تفاعلات» بين المركبات الفضائية واستكشاف سطح القمر بصورة مشتركة.

وقالت الإدارة إن الشركاء الدوليين مرحب بهم أيضا «للمشاركة» في المهمة تشانغ آه - 8 ونشر وحداتهم الخاصة بشكل مستقل بمجرد هبوط المركبة الفضائية الصينية.