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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم ومراد مكرم أبرز الحاضرين للعرض الخاص لفيلم "حسن المصري"

مراد مكرم وأسرته
مراد مكرم وأسرته

حرص الفنان مراد مكرم على حضور العرض الخاص لفيلم "حسن المصري " الذى أقيم البوم فى منطقة الشيخ زايد.

يشارك في فيلم حسن المصري، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم:أحمد حاتم، فريال يوسف، مراد مكرم، لينا صوفيا، أيسل محمد رمزي، جاد أبو علي، ديامان بوعبود، وهو من تأليف نورا لبيب، وإخراج سمير حبشي.

قصة فيلم حسن المصري


تدور أحداث فيلم حسن المصري حول معاناة حسن من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته.

 

ينطلق اليوم العرض الخاص لفيلم “حسن المصري” بطولة الفنان أحمد حاتم، بإحدى السينمات وبحضور صناع العمل.

 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان ولا بختار .

الأغنية من غناء على لوكا وكلماته ومن ألحان بيرى ومن توزيع بدر مصطفى ومكساج أسامة طارق.

وكان الفنان أحمد حاتم قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام يكشف فيه عن البوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري. 

وظهر أحمد حاتم على البوستر بوجه يحمل ملامح جدية للغاية ومتبوعاً بجملة كتب فيها "أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت"، والفيلم من المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بين مصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري.

حسن المصري البوستر التشويقي العرض السينمائية جاد ابو علي دور العرض السينمائي

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