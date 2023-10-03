أبو الغيط: السادات كان يعلم قيمة مصر ومسئوليتها تجاه المنطقة العربية

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الراحل السادات شخصية من أسرة ريفية وانضم للكلية الحربية، وكان يقرأ عن كمال أتاتورك.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن السادات استشعر مسئولية العسكرية المصرية تجاه الدولة، ومن بدايته كان لديه فكر سياسي، وكان يبحث عن التنظيمات لخدمة بلده.

وتابع السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس السادات كان صابرا علي أمريكا وإسرائيل، وكان يعلم قيمة مصر ومسئوليتها تجاه المنطقة العربية، وكان يدرك أن مصر هزمت التتار والصليبيين.

وأوضح السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس السادات يعلم قيمة الكتلة البشرية المصرية المتناسقة، ويدرك عظمة التاريخ المصري، كما أن شخصيته ظهرت في اجتماع 30 سبتمبر 73 قبل الحرب.

وروى السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قصة، موقف للوزير إسماعيل فهمي في أكتوبر 77، حيث كان يسعى لعقد مؤتمر دولي لجمع مصر وإسرائيل وأمريكا والسوفييت ودول اخري، وكان يعد تقريرا كبيرا عن كيفية جمع كل الأطراف الدولية والعالمية ولكنه كان يريد إرساله للسادات شخصيا ولم يكن يستطيع إرساله بالشفرة.

وأكمل السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن : الوزير إسماعيل فهمي أرسل التقرير مع محمد أحمد اسماعيل نجل المشير إلي السادات في مصر من نيويورك، والسادات استقبل محمد احمد اسماعيل وبحوزته تقرير الوزير إسماعيل فهمي في استراحة القناطر داخل غرفة نومه.

وأردف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الرئيس محمد أنور السادات سأل محمد احمد اسماعيل عن رأيه في حاجتنا إلى مؤتمر دولي، والأخير ذهب لـ د.أسامة الباز مدير مكتب الوزير إسماعيل فهمي وأخبره بكلام السادات الأمور تحتاج إلي صدمة ثانية.

وأشار السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الوزير إسماعيل فهمي في رومانيا قال لأسامة الباز نحن نحتاج إلي صدمة جديدة ونفكر في زيارة إسرائيل لهز الموقف.