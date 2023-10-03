دفعت مصر للحرب.. أسرار الحوار الساخن بين أبو الغيط وكيسنجر

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه اعترفت لكيسنجر وزير خارجية أمريكا في أول لقاء بينهم أن كتبه وكتاباته شكلت الكثير من أفكاره.



وأضاف السفير أحمد أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، تحدثت مع كيسنجر وزير خارجية أمريكا قولت له «انت تسببت في دفع مصر للحرب مع إسرائيل».

وأضاف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه ذكر كيسنجر وزير خارجية أمريكا بمقابلته مع محمد حسن الزيات وحديثه عن هزيمتنا وأننا يجب أن ندفع الثمن

وقال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن : كيسنجر وزير خارجية أمريكا فزع من حديثي له بأنه دفعنا للحرب مع إسرائيل لاسترداد الأرض، موضحا أنه كان غير سعيد من حديثي بأنه كان سببا في دفع مصر للحرب مع إسرائيل.

واستطرد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: التقيت كيسنجر في بيت أحد أثرياء أمريكا بمنهاتن وعند رؤيته لي قال مش صحيح أنني قصدت دفع مصر للحرب؟!.

وأشار إلى أن مصر حاربت إسرائيل وهي الطرف الأضعف من حيث الإمكانيات ولكن العمل العسكري كان عبقرية وتم الانتصار، مشيرا إلى أن مفكر عسكري شهير أكد أن الحرب امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى.

وتابع السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العمل العسكري يحقق الهدف السياسي ثم يطلق التوابع للعملية العسكرية وهو ما حدث مع مصر.



وقال: كل من يشكك في نتيجة حرب أكتوبر فإن الرد هو النتيجة على الأرض في سيناء، مضيفا أن وضوح الرؤية لدى القيادة العسكرية والسياسية المصرية ساهم في نجاحنا.

