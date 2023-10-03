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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: السادات استخدم أشرف مروان للخبطة إسرائيل

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه قابل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأكد له أن أشرف مروان كان يرسل معلومات معينة لإسرائيل بتكليف من الرئيس محمد أنور السادات للخبطة تل أبيب. 

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وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمد عبدالسلام محجوب وكيل أول المخابرات العامة أكد أن أشرف مروان ابن مصر وتم الدفع به لإسرائيل للعمل لصالح مصر. 

وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أشرف مروان كان رجلا وطنيا وأقيمت له جنازة رسمية، متابعا أن إسرائيل كانت تحاول استخدم قصة أشرف مروان كجزء من الدعاية النفسية، وهدفهم نشر عدم الثقة بين المصريين. 
 

وفي السياق نفسه اشار الي ان مجدي عبدالمنعم عمر ضابط المخابرات المصرية هو من علم ودرس الدبلوماسي أحمد أبو الغيط 
 

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