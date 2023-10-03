من إسبانيا | رانيا ملاح تستعرض أنوثتها بالهوت شورت

شاركت الفنانة رانيا ملاح متابعيها عبر حسابها علي موقع "إنستجرام"، عددًا من الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في إسبانيا.



وتألقت رانيا ملاح فى شوارع برشلونة باطلالة جريئة مرتدية هوت شورت مثير وتوب مكشوف البطن، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا الملاح مسلسل بنون الذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم، هاني عادل، بسنت شوقي، محمود حجازي، هيا فياض، يارا عزمي، رشا بن معاوية، محمد نبيل، رانيا الملاح، مريم سعيد صالح، ميريت عمر الحريري، محمد حسيب، والعمل من تأليف محمود محرم ورفيق القاضي وقصة أسامة حسام الدين، وإخراج أسد فولادكار.

وشاركت أيضا فى مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

كما شاركت فى مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



