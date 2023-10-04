الغرفة التجارية: مصر بدأت رحلتها في تصنيع الدواء البيولوجي.. فيديو

قال الدكتور علي عوف ، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية ، إن أمريكا وأوروبا أصبحت لا تنتج الأدوية التي تقوم على الكيماويات ، وذلك اتجاها نحو مفهوم البيئة النظيفة .

ولفت الدكتور علي عوف ، خلال مداخلة عبر الفيديو لبرنامج " من مصر " ، أن الحكومات بالعالم اصبحت ترصد ادوية تقوم على الصناعة الكيميائية ولها تأثير خطير على البيئة ، وهذه المواد الكيميائية لها درجة من المأمونية المسموح بها ، ولها أعراض سلبية على البيئة تظهر على المستوى البعيد .

وأشار ، إلى أن العالم يتجه نحو العلاج البيولوجي ، ومصر بدأت رحلتها نحو تصنيع العلاج البيولوجي.