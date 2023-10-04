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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي

صوّت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على عزل رئيسه كيفين مكارثي العضو في الحزب الجمهوري، وهذه تعد المرة الأولي في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها عزل رئيس مجلس النواب.

وتم عزل رئيس المجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي بعد تصويت 216 نائبًا لصالح العزل مقابل 210 ضد العزل، وبذلك يكون منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي شاغرًا.

كما أعلن مجلس النواب الأمريكي تعيين باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا له، ومكارثي كقائم بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي لحين انتخاب رئيس جديد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، فشلوا في وقف التصويت على قرار عزل رئيسه كيفن مكارثي.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.

وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي”.

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