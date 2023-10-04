أدوار بسيطة.. صلاح عبد الله: نور الشريف كان يحتضن المواهب الشابة

‏قال الفنان صلاح عبدالله أن بداية علاقته بالفنان نور الشريف كان في بعض الأعمال الفنية مثل، 131 أشغال، وكتيبه الإعدام، وفي قلب الليل، وكانت أدوار بسيطة جدا ولكن الفنان نور الشريف كان يحتضن المواهب الشابة.

‏وتابع صلاح عبدالله ‏خلال حوار مع الإعلامية "إسعاد يونس"، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن من هنا بدأ يكون هناك علاقة مع الفنان نور الشريف وبدأ يكون هناك تواصل بينهم ويتحدثوا لتهنئة بعضهم على الأعمال، ثم شارك معه في أعمال مثل الدالي، وهذا كان بداية مشاركته للفنان نور الشريف في البطولة، ثم فيلم دم الغزال.

موقف مع وحيد حامد ونور الشريف

‏وأضاف أن هناك موقف جمعه في فيلم دم الغزال وحكى هذه الواقعة له وحيد حامد ‏قائلا:" وحيد حامد كان مصمم إني أعمل دور عبد الستار ولكن الفنان نور الشريف عندما قرأ السيناريو طلب من وحيد حامد عمل دور عبد الستار، لكن وحيد حامد وقتها كان رده أن ده دور صلاح عبد الله، ورد نور الشريف وقال له أنت صح".