كرم جبر: مش عارف البلد كان هيبقى شكلها ايه من غير الكباري..فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، إن مصر ستتعرض لأكبر كم من الشائعات خلال الشهرين المقبلين ، بمناسبة الانتخابات الرئاسية ، موضحا :" الشائعات ستسهدف ضرب الثقة بين الدولة والناس " .

وتابع كرم جبر ، خلال لقائه لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية "سي بي سي " :" اتسآل كيف سيكون شكل الدولة دون الطرق والمحاور والمشروعات الجديد" ، لافتا إلى أن مصر ستواجه شائعات في الصحة والاسكان ، واختلاق الحوادث " .

وأكد " جبر " ، أن الدولة حازمة وحاسمة ، وحذر من الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن وقف صرف بعض السلع التموينية، تستهدف إبقاء المواطن في حالة غضب وتمرد.