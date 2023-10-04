التفاصيل قريبا..الحملة الرسمية للسيسي: إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"

أعلنت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، عن إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان “ هنكمل الحلم”.

ونشرت الحملة الرسمية للرئيس السيسي عبر صفتحتها على فيسبوك، منسور ، قائلة:" استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمالًا للمشهد الديمقراطي، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة".

وتابعت الحملة في منشورها:" سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات".

وأكملت الحملة الرسمية:" يأمل السيد الرئيس في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية".

واختتمت:" سوف تكون الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والاجراءات في وقت قريب لاحق".