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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التفاصيل قريبا..الحملة الرسمية للسيسي: إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، عن إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان “ هنكمل الحلم”.

 

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ونشرت الحملة الرسمية للرئيس السيسي عبر صفتحتها على فيسبوك، منسور ، قائلة:" استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمالًا للمشهد الديمقراطي، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة".

 

وتابعت الحملة في منشورها:" سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات".

 

وأكملت الحملة الرسمية:" يأمل السيد الرئيس في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية".

 

واختتمت:" سوف تكون الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والاجراءات في وقت قريب لاحق".

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