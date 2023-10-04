كرم جبر: القضاء على فيروس سي التحدي الأصعب في تاريخ مصر.. فيديو

قال كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه يعتبر حملة القضاء على فيروس " سي " هو التحدي الاصعب في تاريخ مصر ، ونجحت في تحقيق إنجازا كبيرا في مواجهته .

وأوضح "جبر " ، خلال لقائه لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن مصر كانت تواجه عصابات في الاتجار بملف زراعة الكبد ، فضلا من ان هناك جيل من الشباب كان يعاني من صعوبة السفر أو الالتحاق بالكليات العسكرية بسبب ارتفاع الإصابة بفيروس سي.

وكان استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الاستعدادات المشتركة النهائية للاحتفال بحصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي