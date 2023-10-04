بشرى للمواطنين| الحكومة تتخذ خطوة صارمة.. تتسبب في تراجع الأسعار (تفاصيل)

تعمل الحكومة والدولة المصرية خلال تلك الفترة على توفير السلع الأساسية للمواطن، وتتخذ بعض الإجراءات لكي تنخفض الأسعار، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح لكم تلك الإجرائات وتأثيرها.

اجتماع الحكومة

مبادرة لخفض أسعار السلع

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسئولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".





تأثير مبادرة خفض أسعار السلع

كشف علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع.

وقال علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر: "كان من الضروري اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المقبول".

اسعار السلع

توفير الدولار بالسعر الرسمي

وأضاف علاء عز: "جزء من الأزمة كان عدم توفر الدولار، ومحافظ البنك المركزي أكد توفير الدولار بالسعر الرسمي للسلع الأساسية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في تكلفة هذه السلع".

وأوضح علاء عز: "هناك رغبة من الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونسبة الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية سوف يعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع المقبل".

وتابع علاء عز: "سيكون هناك خصم كبير في أسعار السلع سوف يشعر بها المواطن المصري".

وأكد علاء عز: "خفض الأسعار سوف يرتبط بكافة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري، ومنها الزيت والسكر والأرز".