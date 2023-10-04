تفاصيل مسرحية «سناب شات» بطولة أمينة خليل

ضمن فعاليات موسم الرياض

تقدّم الفنانة أمينة خليل عملاً مسرحيًا بعنوان "سناب شات"، ضمن فعاليات موسم الرياض حيث يشارك في بطولته مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن.

وتدور أحداث العمل حول فتاتين مهتمتين بالتريند والموضة والمظاهر الخداعة، ويحاول والدهما أن يزوجهما من رجلين محترمين، لكنه يواجه صعوبات في تحقيق ذلك.

بعد انطلاق تصوير فيلم أنف وثلاث عيون يوم 23 أغسطس الماضي، انضمت مؤخراً الفنانة أمينة خليل إلى فريق عمل الفيلم، وتحديداً بعد مرور شهر من تصويره.

الفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر إطلاقه بدور العرض خلال 2023.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم، وهذا بعد اعتذار النجمة دينا الشربيني عن الدور.