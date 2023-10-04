الجمعة.. إيمان أبوطالب تستضيف صائد الدبابات في حرب أكتوبر

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض، الجمعة المقبلة على شاشة قناة الحياة، البطل محمد المصري، صائد الدبابات في حرب أكتوبر 73.



وتأتي حلقة البطل المصري، ضمن حلقات النصر التي يذيعها برنامج بالخط العريض، على مدار شهر أكتوبر، احتفالا بالنصر في الحرب المجيدة.



وفي الحلقة يحكي "المصري"، تفاصيل 4 ساعات قضاها في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1974 بصحبة المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع وقتها.



كما يكشف المصري كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد اهداف العدو من الدبابات، ويحكي لحظات اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة لكل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.



كما يتطرق المصري خلال اللقاء إلى تفاصيل المقابلة مع العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد اللواء 109 في جيش العدو الإسرائيلي، والذي تم آسره في حرب اكتوبر 1973، مضيفا: "أول ما شافني إداني التحية العسكرية ودي عظمة مصر".



وقال صائد الدبابات في الحلقة: "كنا 4 بنشرب في غطا زمزمية، الشباب دلوقتي عايز قدوة حية، شبعنا كلام".



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية المتميزة إيمان أبوطالب.

