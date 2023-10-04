أهمية إنشاء روتين صباحي للطفل قبل وقت المدرسة.. اعرف فوائده

قالت هيئة الدواء المصرية إن إنشاء روتين صباحي للطفل قبل وقت المدرسة؛ من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

وأشارت هيئة الدواء، في بيان، إلى أن إنشاء روتين صباحي للطالب؛ يساعد على الاستعداد لليوم المقبل بطريقة منظمة وميسرة، لافتة إلى أن هذا الروتين يمكن أن يشمل ما يلي:​

• الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.​

• تفريش الأسنان، ثم الوضوء والصلاة،.

• تناول وجبة فطور مغذية.​

• تجهيز اللوازم المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.​

• تمشيط الشعر وارتداء الزي المدرسي، والحرص على أن يكون مريحًا ومناسبًا للطقس.​

• التأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية، واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.​