أهمية إنشاء روتين صباحي للطفل قبل وقت المدرسة.. اعرف فوائده

قالت هيئة الدواء المصرية إن إنشاء روتين صباحي للطفل قبل وقت المدرسة؛ من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.
وأشارت هيئة الدواء، في بيان، إلى أن إنشاء روتين صباحي للطالب؛ يساعد على الاستعداد لليوم المقبل بطريقة منظمة وميسرة، لافتة إلى أن هذا الروتين يمكن أن يشمل ما يلي:
• الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم.
• تفريش الأسنان، ثم الوضوء والصلاة،.
• تناول وجبة فطور مغذية.
• تجهيز اللوازم المدرسية وحقيبة الظهر في الليلة السابقة.
• تمشيط الشعر وارتداء الزي المدرسي، والحرص على أن يكون مريحًا ومناسبًا للطقس.
• التأكد من تحضير حقيبة الغذاء المدرسية، واحتوائها على العناصر الغذائية الصحية الكاملة.