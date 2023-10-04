مسلسل "على باب العمارة" ينافس على صدارة الأعلى مشاهدة بعد طرحه بساعات

تمكن مسلسل علي باب العمارة من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، عبر منصة watch it ، بعد طرحة حلقاته الاولي بساعات معدودة .

واحتل مسلسل علي باب العمارة المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر لينافس مسلسل “ الفريدو ” من بطولة الفنانة إلهام شاهين علي الصدارة .

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.

وينضم للمسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

يأتي على باب العمارة بعد سلسلة نجاحات حققتها مؤخرا أعمال WATCH IT الأصلية من ضمنها الجزء الثاني من مسلسل ريفو، والمسلسل الكارتوني "ديسكفري،" والمسلسل الكوميدي بالطو. وذلك في إطار خطة المنصة الاستراتيجية لإنتاج أعمال تناسب كل أفراد الأسرة.