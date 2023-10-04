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رئيس التحرير
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معلم متقاعد ينشر الثقافة البدوية في فلسطين |فيديو

معلم متقاعد ينشر
معلم متقاعد ينشر الثقافة البدوية في فلسطين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا عن معلم متقاعد ينشر الثقافة البدوية في فلسطين.

وقال التقرير: "الخيمة البدوية التقليدية رمز من رمزو التراث الذي ميز البدو الرحل وسكان الصحراء، وحدد خصوصيتهم، حيث كانت بيتهم الثابت والمتنقل حسب الحاجة والظروف، التي يحددها المرعى والمشرب والأمن، كما تمثل الخيمة تجسيدا للعلاقات الاجتماعية والروابط الأثرية".

وأضاف: "أبو أكرم نجوم معلم فلسطيني متقاعد نجح في تحويل الخيمة التقليدية إلى فصل دراسي مميز في قلب غور الأردن، قرر النجوم البالغ من العمر 73 عاما إنشاء قرية سياحية يمكنه من خلالها مشاركة العادات البدوية التقليدية مع الزوار من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "الزوار الذين يأتون إلى خيمته، يتعرفون على الأدوات التي يستخدمها البدو في حياتهم اليومية، ويتذوقون الأكلات الشعبية البدوية، والتي تطهى ببطء داخل حفرة ساخنة في الأرض لساعات".
 

معلم متقاعد فلسطين لخيمة البدوية الاكلات الشعبية للعلاقات الاجتماعية

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