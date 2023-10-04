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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور خاص لنيللي كريم وفتحي عبد الوهاب في فيلم The Goat

نيللي كريم
نيللي كريم

 

 

صرحت مخرجة فيلم The Goat الاريا بوريلي وشركة الإنتاج اجوراميديا للإنتاج عن امتنناهم لوجود ضيوف شرف مميزين في الفيلم وظهور خاص لنجوم منهم نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وهشام عاشور.

وقال إسلام الدخاخني المنتج: " كان حماس نجوم الصف الآول أن يكونوا ضمن أحداث الفيلم حافز لنا لاستكمال فيلم المعزة المشروع الكبير الذي يضم أكثر من أربع جنسيات والذي تم تصويره كاملاً في سيوة".

يأتي هذا بعد إعلان مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عرض فيلم The Goat في الدورة السادسة من المهرجان، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

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تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

 ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

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