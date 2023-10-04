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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه عن بعض المناطق في منية النصر بالدقهلية

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة منية النصر، والبجلات، وميت تمامة، وكفر تقى (دمياط)، اعتبارا من الساعة 9 من صباح غد الخميس 5-10-2023 وحتى الساعة 7 من مساء نفس اليوم، لمدة 10 ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع؛ لتنفيذ أعمال صيانة طارئة بمرفق مياه بساط كريم الدين، المغذي لمنية النصر.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وأعلنت الشركة أنها تدبر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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