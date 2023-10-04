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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شارك بمهرجانات عالمية.. تعرف علي أعمال المخرج عواد شكري

عواد شكري
عواد شكري

حالة من الحزن سادت الوسط الفني ، بعد وفاة المخرج عواد شكري ، وقد نعت المونتيرة منار حسني المخرج الراحل عواد شكري الذي رحل اليوم الاربعاء .

وقالت حسني ان الراحل يعتبر أحد رواد السينما التسجيلية في مصر وقدم الكثير من الأفلام التي اثرت المكتبة التسجيلية .

وتقدمت المونتيرة منار حسني التعازي الي أسرة الراحل متمنية ان يلهمهم الله الصبر وان يتغمد الراحل بواسع رحمته.

مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ينعي المخرج عواد شكري

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جدير بالذكر ان المخرج عواد شكري هو أحد مخرجي السينما التسجيلية في مصر، تخرج في معهد السينما عام 1978.

واخرج الراحل العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق - المحجر- قطر الصعيد - صائد الثعابين- القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (لايبزيج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

كان د. خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما قد نعي خلال الساعات الماضية المخرج الراحل. 

خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما خالد عبد الجليل صائد الثعابين مستشار وزيرة الثقافة منار حسني معهد السينما عواد حسني

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