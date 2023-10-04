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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة حول أزمة كهربا مع نادي الزمالك بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح النادي.

ونقل أحمد حسن، عن مصدر بالزمالك، قوله: “لا نمانع في حل أزمة كهربا وديا، ولكن بشرط الحصول على المبلغ كاش، ورفض التقسيط”. 

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وما زالت أصداء غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي لصالح نادي الزمالك، مستمرة، بعد الإعلان عن انفراجة في الأزمة، واقتراب الحل النهائي لإغلاق الملف برمته.

غرامة مالية على كهربا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد فرض غرامة مالية على كهربا تخطت حاجز الـ 2 مليون دولار؛ على خلفية انتقاله من نادي الزمالك إلى نادي أفيس البرتغالي ثم إلى الأهلي. 

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شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

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