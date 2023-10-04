الحملة الرسمية للرئيس السيسي تعلن عن رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم».. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه.. انتهاء أزمة كهربا والزمالك يقبل العرض

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التفاصيل قريبًا.. الحملة الرسمية للسيسي: إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم»

رئيس النواب الأمريكي المؤقت يطرد بيلوسي من الكابيتول.. ما الأمر؟

7 أضعاف راتبه.. مطالب خيالية من أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

زلزال يضرب ولاية صباح بماليزيا واستمرار الأمطار في شبه الجزيرة

«أبوالغيط»: السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة.. والتاريخ سيصفه بأنه الباني الثاني للدولة المصرية

أبرز تصريحات أحمد حلمى .. مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس وحبيت خالة صاحبى

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

أصحاب الكرفتات الشيك.. محامي كهربا يُثير الجدل بشأن انتهاء غرامة الزمالك

ظهور «شيطان الغبار» على المريخ.. مركبة بيرسيفيرانس تلتقط مشهدًا مذهلًا