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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للرئيس السيسي تعلن عن رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم».. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه.. انتهاء أزمة كهربا والزمالك يقبل العرض

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

التفاصيل قريبًا.. الحملة الرسمية للسيسي: إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمل الحلم»

رئيس النواب الأمريكي المؤقت يطرد بيلوسي من الكابيتول.. ما الأمر؟

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لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

أصحاب الكرفتات الشيك.. محامي كهربا يُثير الجدل بشأن انتهاء غرامة الزمالك

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