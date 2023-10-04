قائمة حسين لبيب تعلن عقد لقاء مفتوحا مع أعضاء عمومية الزمالك

أعلنت القائمة الموحدة المرشحة لخوض انتخابات الزمالك المقبلة برئاسة حسين لبيب، عن عقد لقاء مفتوحا اليوم الأربعاء مع أعضاء الجمعية العمومية في نادي حدائق الأهرام.

وأصدرت القائمة بيانا جاء نصه كالتالي: " في إطار العلاقة الطيبة والمميزة بين أبناء نادي الزمالك وكل الأندية الاجتماعية والرياضية في مصر، تتشرف القائمة الموحدة برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتواجد في نادي حدائق الأهرام اليوم الأربعاء، وعقد لقاء مفتوح مع الأعضاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتضم قائمة حسين لبيب كلًا من: حسين لبيب على منصب الرئيس وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.

موعد الجمعية العمومية لـ الزمالك

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية للنادي يوم 20 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديدة عقب استقالة مجلس الإدارة السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.