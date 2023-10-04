أشهر الأكلات الروسية.. أسهل طريقة لعمل فطائر بيروشكي

فطائر بيروشكي هي فطائر من اشهر الاكلات الروسية محشية حسب الرغبة، وتعد من أنواع المعجنات سهلة التحضير والاقتصادية وفيما يلي خطوات تحضير بيروشكي.



طريقة عمل فطائر بيروشكي:

المقادير:

‏-1 كيلو دقيق

‏-2 كوب ماء دافئ

‏-2 كوب زيت نباتي

‏-1 ظرف بيكنج بودر

‏-4 معلقة كبيرة زيت نباتي

‏-¾ معلقة كبيرة سكر

‏-⅔ معلقة صغيرة ملح

مقادير الحشوة

‏-4 بطاطس مسلوقة

‏-1 بصل مفروم

‏-3 معلقة كبيرة زيت نباتي

‏-½ معلقة صغيرة فلفل أسود

‏-½ معلقة صغيرة ملح



طريقة تحضير فطائر بيروشكي:

في وعاء نضع الماء والخميرة والسكر والزيت ونخلط جيداً.

ننتظر لمدة 10 دقائق ثم نضيف الملح والدقيق بالتدريج مع العجن لمدة 5 دقائق.

نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

فى وعاء على حرارة متوسطة نضع الزيت النباتي ونضيف البصل ونتركه لمدة 10 دقائق حتى يذبل.

نضيف الملح والفلفل فوق البطاطس المسلوقة بعد هرسها ونخلط جيداً.

نفرد العجينة بالنشابة بسماكة قليلة نقطع باستخدام قالب ثم نضع الحشوة وسط كل قطعة ونغلقها جيداً.

نشكلها بالشكل المطلوب ثم نضع الزيت النباتي في وعاء على حرارة متوسطة وننتظر حتى يسخن.

نضيف الفطائر المشكلة و نحمرها على الوجهين لمدة 4 دقائق.

نصفيها من الزيت ونضعها على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد ،ثم تسكب في طبق التقديم .