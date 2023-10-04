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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

استعدادات لاختبار
استعدادات لاختبار أنظمة الإنذار العام في روسيا

استعدادات في روسيا لاختبار أنظمة الإنذار العام المخصصة لأوقات الأزمات والطوارئ، إذ ستدوّي صافرات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني لتحذير السكان من "خطر وشيك"، وذلك في خضم حرب روسيا وأوكرانيا التي مازالت على أشدها. 

اختبار أنظمة الإنذار العام 

اختبار أنظمة الإنذار العام في روسيا أُجري لأول مرة في 2020 باعتباره جزءًا من مبادرة جديدة تتطلب إجراء السلطات اختبارات مرتين سنويا بدءًا من أول سبتمبر، لكنه يأتي هذه المرة في خضم الحرب في أوكرانيا التي فجرت أعمق أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962، بحسب "العين".

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للمزيد حول تطورات حرب روسيا وأوكرانيا واستعدادات روسيا لاختبار أنظمة الإنذار العام في جميع أنحاء روسيا شاهد الفيديوجراف التالي:

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