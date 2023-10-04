صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

استعدادات في روسيا لاختبار أنظمة الإنذار العام المخصصة لأوقات الأزمات والطوارئ، إذ ستدوّي صافرات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني لتحذير السكان من "خطر وشيك"، وذلك في خضم حرب روسيا وأوكرانيا التي مازالت على أشدها.

اختبار أنظمة الإنذار العام

اختبار أنظمة الإنذار العام في روسيا أُجري لأول مرة في 2020 باعتباره جزءًا من مبادرة جديدة تتطلب إجراء السلطات اختبارات مرتين سنويا بدءًا من أول سبتمبر، لكنه يأتي هذه المرة في خضم الحرب في أوكرانيا التي فجرت أعمق أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962، بحسب "العين".

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