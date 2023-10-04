لمدة 24 ساعة.. طائرة مسيرة إيرانية تتبع سفينة حربية أمريكية

عرضت وسائل الإعلام الإيرانية لقطات لتحليق طويل المدى لطائرة استطلاع قتالية بدون طيار، إذ تتبعت المسيرة سفينة حربية أمريكية شمالي المحيط الهندي.

وقد صُنعت الطائرة المسيرة للقيام برحلات طويلة للغاية، فقد تتبعت السفينة الأمريكية، لمدة 24 ساعة تقريبًا. حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقد انطلق صباح اليوم أيضا عملية مشتركة للطائرة بدون طيار 1402 التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية “كمان ١٩”.

وقال المتحدث باسم التدريبات، “استمراراً للمراحل الرئيسية للتمرين المشترك للطائرات بدون طيار للجيش، دخلت الطائرة بدون طيار "كمان 19" الدورة العملياتية للجيش لأول مرة بالتحليق، كما تم تنفيذ عمليات تعطيل القواعد الجوية وإجراءات الحرب الإلكترونية بنجاح في مجال الطائرات بدون طيار.