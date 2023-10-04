في اليوم العالمي للحيوانات.. فوائد تربيتها في المنزل يمنعك من هذه الأمراض

يحتفي العالم اليوم في ال ٤ من أكتوبر باليوم العالمي للحيوانات، ويساعد تربية الحيوانات الأليفة في المنزل على سعادة الأطفال والتعامل مع الحيوانات بشكل جيد.

فوائد تربية الحيوانات في المنزل

اكتشف الباحثون في جامعة جونز هوبكنز أن الأطفال المعرضين لوبر الحيوانات كانت الجراثيم أقل من خطر الحساسية والربو في وقت لاحق من الحياة أكثر من الأطفال الذين تربوا في المدن .

قضاء الوقت في الهواء الطلق الذي يميل إلى الحيوانات يعرضنا إلى ضوء الشمس الطبيعية مما يساعد على تعزيز مستويات فيتامين د.

أثبتت البحوث التي من جمعية القلب الأمريكية لقد أظهر التفاعل المنتظم مع الحيوانات يفيد من صحة قلبك من خلال:

انخفاض ضغط الدم والكولسترول

خفض الضغط

تحسين اللياقة البدنية

الحد من خطر السمنة

بالإضافة إلى أن الحيوانات توفر الرفقة والغرض اللذين هما مهما في حماية صحة قلبك