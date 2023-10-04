حزب المستقلين الجدد يرحب باستجابة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتلبية نداء الشعب مره أخرى لاستكمال ما بدأه الرئيس من المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة والذي بدات معالمها واقعا علي أرض مصر يشهد بها القاصي والداني.



وقال الحزب في بيان له اليوم، إن تعهدات الرئيس في خطابه عند إعلان ترشحه هو بمثابة قواعد جديدة للدولة المصرية تنعم بالتعددية والانفتاح السياسي داخليا وخارجيا مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.



ورأى الحزب أن ترحيب الرئيس بوجود مرشحين آخرين يدل عن نهج وإيمان الرئيس بالتعددية السياسية وإعلان عن التأكيد عن السير قدما نحو تعددية سياسية حقيقية في ظل سياده الدستور والقانون.



وأشاد حزب المستقلين الجدد، بجموع الشعب الذين أعربوا عن سعادتهم بتلبية رغبتهم في استجابة الرئيس للترشح حيث انه نتاج إيمان كامل بما تم من جهد وعطاء دون تزييف.



وتابع الحزب في بيانه، علي أنه في حاله انعقاد كامل لتنفيذ قرار الهيئة العليا للحزب بدعم ترشيح السيد الرئيس من الآن حتي إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.