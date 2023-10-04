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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة في حب رسول الله تنظمها طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر وقطاع شئون التعليم والطلاب ندوة "في حب رسول الله" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف للمفكر الاسلامي الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر .

 

تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وبحضور الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ، الدكتورة دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لشئون المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي ، الدكتور محمد السعيد رائد الأسرة بكلية الزراعة،  الدكتورة سمر رجب رائد الأسرة بكلية التربية.

وفي بداية الندوة التي شهدت حضورا طلابيا كبير رحب الدكتورة ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالضيف الكريم و نقل تحيات الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة خالد قدري عميد كلية التجارة لسيادته مثمنا زيارته الكريمة لجامعة عين شمس في مناسبه من أعظم المناسبات وهي ذكري مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

و أكد الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس حرص جامعة عين شمس على تنظيم ندوات عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنويا في ذكري ميلاده لكي نقتدي دائما بأخلاقه في كل امور حياتنا.  

فيما ابدي الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر سعادته بالتواجد في رحاب جامعه عين شمس وحرم كلية التجارة مثمنًا الدعوه الكريمة التي تلقاها من إدارة جامعة عين شمس  لإحياء ذكري مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقدمًا للطلاب بعضا من الهدي النبوي الشريف في بعض المواقف الحياتية التي تدعو للرفق والتسامح كما قص أجزاء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مولده مسردا الكثير من القصص النبوية الشريفه وانعكاسها علي الأوضاع الحالية وكيفية استخراج الحكمه من هذه القصص وكيفية التعامل بها في الحياة.


كما قام الضيف الكريم بالدعاء للطلاب بالتوفيق والسداد موجهًا لهم النصيحه بأن يكونوا سفراءًا لجامعتهم العريقة وبلدهم بأخلاقهم وتمسكهم بأصول دينهم.

وتم تقديم بعض الجوائز من اسرة طلاب من أجل مصر للطلاب الحاضرين .

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