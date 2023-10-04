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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«القومي للبحوث» يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم

القومى للبحوث
القومى للبحوث

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تضافر الجهود من كافة المؤسسات التعليمية والبحثية والتخصصات المعنية بصحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، والعمل لضمان تطوير واستدامة البيئة، مثمنًا الدور المجتمعي للمراكز والمعاهد البحثية في خدمة المحافظات المحيطة بها، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية لقرية العامرية بمحافظة الفيوم، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجًا ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة»؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وأشار د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن القافلة تهدف لعلاج الأمراض المُعدية والباطنة والأمراض التناسلية والطفيلية للأغنام والماعز وكذلك الجاموس والأبقار، بالإضافة لأمراض الدواجن.

وأضاف د. درويش أن تنظيم القافلة يعد جزءًا من بنود بروتوكول التعاون الموقع بين المركز القومي للبحوث ومحافظة الفيوم، والذي يشمل التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المُشترك؛ للمساهمة في حل مشاكل الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال قيام المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التي تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار، وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة.

 

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