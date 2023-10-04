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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

منى زكي
منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وأطلت منى زكي، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأحمر الناري، وتميز الفستان بتصميم أنيق ومختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

الألوان الترابية الناعمة

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور منى زكي. 

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