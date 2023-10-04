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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف Google Pixel 8 تحصل على ميزات فائقة للكاميرا بالذكاء الاصطناعي

هواتف جوجل Google
هواتف جوجل Google Pixel 8

كشفت شركة جوجل في حدث Made by Google في مدينة نيويورك عن التفاصيل الكاملة لهاتفيها الجديدين Google Pixel 8 وPixel 8 Pro، والتي تعد منافسة لهواتف iPhone 15 الجديدة من شركة أبل. 

 

ويعمل كل من هاتفي Pixel 8 و 8 Pro على معالجات Tensor G3 الجديدة، والتي تسمح للهواتف بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي وموارد التعلم الآلي في مجالات مثل كاميرا الهاتف.

 

ويتضمن هاتف Google Pixel 8 Pro أدوات تعديل جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.بالإضافة إلى Magic Eraser الشهيرة، والتي تسمح بإزالة الصور غير المرغوب فيها في الصور. 

 كما تحتوي الهواتف على أداة صور جديدة تسمى Best Take  والتي تتيح دمج الصور المتشابهة في صورة واحدة، وتقول الشركة إنها قامت بتحسين ميزة التصوير الفوتوجرافي Real Tone للمساعدة في تمثيل الفروق الدقيقة في ألوان البشرة المختلفة بشكل أفضل. 

ويتيح برنامج Audio Magic Eraser للمستخدمين إزالة الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو،  لذا، إذا كنت تلتقط صورة لطفلك وهو يركب دراجة للمرة الأولى وكانت شاحنة مزعجة ترجع للخلف في الخلفية، فإن Audio Magic Eraser يسمح للمستخدمين بإزالة ضجيج التنبيه المشتت للانتباه. 

ويحتوي Google Pixel 8 Pro  على مقياس حرارة مدمج، ويتم تسويقه كأداة للحصول على درجة حرارة المشروبات وأدوات الطهي عن طريق مسحها ضوئيًا. 

 

وتقول شركة جوجل إن معالجات G3 Tensor الخاصة بها ستعمل على تحسين جودة المكالمة ومساعدة الهاتف على اكتشاف المزيد من المكالمات غير المرغوب فيها وتصفيتها.

 

وتعد هواتف جوجل Google Pixel 8 الجديدة Pixel 8 وPixel 8 Pro أول هواتف ذكية يتم إطلاقهما بنظام التشغيل Android 14 الأحدث من شركة جوجل.  

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