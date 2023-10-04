عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الندوة التثقيفية.. صانع محتوى: الاحتفال بحرب أكتوبر مهم لكشف الحقيقة

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

حذر محمد ممدوح، صانع محتوى إلكتروني على قناة يوتيوب، غسيل المعلومات على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي كونه خطر حقيقي، مضيفا أن الحل هو تقديم الحقيقة والحقيقة صوتها عالي. 

txt

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب


وأضاف محمد ممدوح، في كلمة له في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاحتفال بحرب أكتوبر في غاية الأهمية لهذا الأمر لكشف الحقيقة ومواجهة اي تزييف وشائعات.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية وعروض فنية وغنائية وتكريم لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.
تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.
فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر
فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر
واليوم، تمُر علينا الذكرى الخمسين على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقايس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.
 


 

أكتوبر وزير الدفاع وزير الدفاع والإنتاج الحربى مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل محمد ممدوح محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة فعاليات الندوة التثقيفية القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى العسكرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

الرئيس السيسي يطالب الحاضرين باحتفالية نصر أكتوبر بالوقوف احتراما لأبطال الحرب

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصافح أبطال معركة رأس العش بحرب أكتوبر.. فيديو

ترشيحاتنا

كانت في طريقها لليمن.. أمريكا تنقل أكثر من مليون ذخيرة إيرانية إلى أوكرانيا

السيسي : حرب أكتوبر قفزة مكنش ممكن حد يعملها إلا الجيش المصري

الأسد والطائرة أبرزها.. رموز انتخابات الرئاسة 2024 قبل فتح الترشح

إسعاد يونس تكشف تفاصيل لحظة سماع خبر نصر أكتوبر وردود أفعال الفنانين

السعودية تعتزم التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2034

انهيار وشيك لـ الجيش الأوكراني.. وعد بايدن يكشف عن كارثة في كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ