تعرف على مواعيد ندوات مرشحي نادي الزمالك

اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي ندوات المرشحين للانتخابات التي ستقام يوم الجمعة.

وتقام يوم الجمعة الموافق: 6 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:

من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة كابتن حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة.

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن هشام نصر المرشح على مقعد العضوية فوق السن.



وتقام يوم الجمعة الموافق: 13 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:



من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة الدكتور حسام المندوه المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن أحمد سليمان المرشح على مقعد العضوية فوق السن.