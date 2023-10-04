إيلون ماسك: ندعم أوكرانيا ولكن الأولوية لشئون بلادنا

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف، مؤكدًا أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده.

وقال ماسك عبر منصة "إكس" "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونجرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

من جهتها، أكدت روسيا، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئا في الموقف الأمريكي.

وأضافت أن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.