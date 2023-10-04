إنشاء مركز خدمة تموينية مطور بـ الشيخ زويد

تفقدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ، وبرفقتها الأجهزة الرقابية بالمديرية، أعمال التطوير لمبنى إدارة تموين الشيخ زويد وإنشاء مركز خدمة تموينية مطور، فى إطار متابعات مديرية التموين لتطوير ورفع كفاءة بمدينة الشيخ زويد ورفح .

تنفيذا لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية و الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور مجمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

جولة على الأسواق:

كما تم عمل جولة على الأسواق ،و المحطات الجارى تجهيزها ورفع كفاءتها لتشغيلها ، وكذلك تم المرور على مخبز العيش الافرنجي ومخبز العيش المدعم لمتابعة ادائه ، وبعض المحلات بالمدينة للتأكد من جودة المنتجات المعروضه للمواطنين ومدى التزام التجار بالأسعار.

وتم التأكيد على وضع أسعار السلع في مكان واضح أمام المواطنين لضمان حماية المستهلك..حيث سيتم استمرار تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية.