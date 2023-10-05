Google Assistant يحصل على تكامل مع Bard لاستجابات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل في حدث Made by Google الذي تم فيه إطلاق سلسلة Pixel 8 أن أداة الذكاء الاصطناعي Google Bard ستحصل على تكامل مع المساعد الصوتي لجوجل Google Assistant.

ومن المقرر أن يؤدي التكامل بين Google Bard و Google Assistant إلى الحصول على إجابات الذكاء الاصطناعي الإبداعية على الأسئلة، مع الاستمرار في الاحتفاظ بميزات المساعد العادية أيضًا.

وستكون آلية العمل من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ Bard واستجابات Google Assistant ، وسيظل بإمكانك القيام بأشياء مثل إرسال الرسائل النصية وبدء تشغيل الموقتات والتحكم في منزلك الذكي، بالإضافة إلى المزيد من الاستخدامات.

وأظهرت جوجل كيف يمكنك أن تطلب من Bard إعداد قائمة تسوق لحفلة في عطلة نهاية الأسبوع تحتوي على مكونات لصنع العصير، كما يمكنك إرسال كل ما تريده بالكامل إلى مستند Google الذي يمكنك مشاركته مع الآخرين.

وستتيح جوجل في الفترة المقبلة تكامل Bard مع Google Assistantعلى كل من هواتف أندرويد وكذلك هواتف آيفون، وسوف يتكامل مع خدمات جوجل الأخرى مثل Gmail وغيرها من التطبيقات.

وسيكون بإمكان مستخدمي هواتف أندرويد مشاركة صورة التقطتها مع Google Assistant ومطالبته بفعل أشياء بهذه الصورة، مثل كتابة تعليق لصورة ما ومشاركتها .