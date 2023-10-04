عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقع موعد وفاته.. حكاية الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي

حكاية الشهيد إبراهيم
حكاية الشهيد إبراهيم الرفاعي

كشفت ليلى الرفاعي، ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي، عن أن والدها حينما تزوج والدته كان يتحدث معها أنه سيعيش لمدة 10 سنوات فقط، وكان متوقعا موعد وفاته أو استشهاده بالمعنى الأدق. 

حكاية الشهيد إبراهيم الرفاعي 

وأضافت "الرفاعي"، خلال كلمة في فيلم تسجيلي عُرض في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالات بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر بحضور الرئيس السيسي أن الشهيد إبراهيم الرفاعي عاش بعد هذا الأمر 10 سنوات فقط. 

من جانبه قال العقيد سامح الرفاعي، نجل الشهيد إبراهيم الرفاعي، أنه كان يجلس مع والده وهو صغير ويسجل تسجيلات بأصواتهم ليوثق أنه كان حاضرًا مع أولاده في تلك الفترة. 

واستشهد العميد إبراهيم الرفاعي ومجموعة 39 قتال أثناء تصديهم لهجوم العدو على مدينة الإسماعيلية، أثناء حرب 73 حيث سقط بإصابة مباشرة بالقلب أثنا أذان الجمعة وهو ينطلق بـ“الله أكبر". 

إبراهيم الرفاعي حرب اكتوبر السيسي الرئيس السيسي الشهيد إبراهيم الرفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

موضوعات متعلقة

حوار خاص .. أحمد موسى: اللواء محمود طلحة يكشف دور أشرف مروان الحقيقي

طه دسوقي: انتصار أكتوبر الأغلى في تاريخ مصر الحديث

مواقف لا تنسى|أحمد أبوالغيط: الدول العربية دعمت مصر بمبلغ كبير أثناء حرب أكتوبر

اللواء محمود طلحة: معركة رأس العش علامة بارزة للقوات المسلحة بعد حرب 1967

"مش بتاع لقطات".. دونجا يكشف حقيقة إساءته لـ لاعب الزمالك السابق

7 أضعاف راتبه.. كواليس مثيرة بشأن شروط أحمد فتوح للتجديد للزمالك

بالتزامن مع الدراسة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن تحول مفاجئ في حالة الطقس

يوسف الحسيني يكشف 3 أمور يجب تطبيقها لضبط الأسعار في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلقي السلام على نجوم الفن والغناء المشاركين باحتفالية نصر أكتوبر

الرئيس الإنسان.. السيسي يترك المنصة لتكريم أحد أبطال حرب أكتوبر

الرئيس السيسي يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر .. فيديو

بسبب رمضان صبحي | معلق رياضي يوجّه نقدا لاذعا للأهلي

أمام الرئيس السيسي .. أنغام تقدم عرضًا غنائيًا باحتفالات أكتوبر

شكري: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية.. ونتطلع لتعزيز التعاون التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

فيديو

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ