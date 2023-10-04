توقع موعد وفاته.. حكاية الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي

كشفت ليلى الرفاعي، ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي، عن أن والدها حينما تزوج والدته كان يتحدث معها أنه سيعيش لمدة 10 سنوات فقط، وكان متوقعا موعد وفاته أو استشهاده بالمعنى الأدق.

حكاية الشهيد إبراهيم الرفاعي

وأضافت "الرفاعي"، خلال كلمة في فيلم تسجيلي عُرض في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالات بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر بحضور الرئيس السيسي أن الشهيد إبراهيم الرفاعي عاش بعد هذا الأمر 10 سنوات فقط.

من جانبه قال العقيد سامح الرفاعي، نجل الشهيد إبراهيم الرفاعي، أنه كان يجلس مع والده وهو صغير ويسجل تسجيلات بأصواتهم ليوثق أنه كان حاضرًا مع أولاده في تلك الفترة.

واستشهد العميد إبراهيم الرفاعي ومجموعة 39 قتال أثناء تصديهم لهجوم العدو على مدينة الإسماعيلية، أثناء حرب 73 حيث سقط بإصابة مباشرة بالقلب أثنا أذان الجمعة وهو ينطلق بـ“الله أكبر".