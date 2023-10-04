كلام خطير.. اللواء محمود طلحة يستعرض تصريحات لإسرائيل تهدد بإمكانية تكرار الحرب

كشف اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عن أن الهدف من ذكر معلومات ووثائق عن حرب أكتوبر، هو توعية الشباب وتقديم شرح مبسط للأجيال التي لم تعاصر حرب أكتوبر ونصره العظيم، لافتًا إلى أن الحرب شهدت العديد من الأمور المختلفة التي يجب أن يعي بها الشباب، مؤكدا أن كل المعلومات التي يسردها سواء عن إسرائيل أو أمريكا تأتي بناء على مصادر ووثائق موثوقة لديهم أو من خلال مذكرات.

اللواء محمود طلحة يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "طلحة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الجنرال ديفيد أليعازر، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أكد في تصريحات له أن حرب أكتوبر هي الأولى في تاريخ إسرائيل التي تبدأها بأوضاع دفاعية، إذ أن كل الحروب التي خاضوها كانوا هم من يهاجموا وليس العكس، ووفقا لتصريحاته أن إسرائيل كانت مضطرة للدفاع وهو أمر جديد عليها.

وتابع مدير كلية القادة والأركان الأسبق، أن إيلي زاعيرا مدير المخابرات العسكرية، أكد أن المواجهة بين الدول العربية وإسرائيل من الممكن أن تتكرر في المستقبل مرة أخرى، وفي ظل ظروف حرب أسوأ من حرب عيد الغفران، "الكلام ده خطير جدا، ولازم نفكر فيه".