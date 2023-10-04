عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي مديرًا فنيًا للنصر للتعدين بدوري المحترفين

صدى البلد

أتم مسئولو مجلس إدارة نادي النصر للتعدين التعاقد مع محمد شرف نجم النادي الأهلي السابق لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدورى المحترفين، خلفا لحسن عبدالمنعم الذي تقدم باستقالته.

سبق لمحمد شرف قيادة فرق الاهلي ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ ،وعمل ايضا مدربا عام بنادي الانتاج الحربي .

وأصدر مجلس إدارة نادي النصر للتعدين قرارا  اليوم الأربعاء  يعلن فيه قبول استقالة حسن عبدالمنعم من القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، والذي أعلنها عقب الخسارة بالأمس من منافسه لافيينا إف سي بثلاثية في المباراة التي أقيمت باستاد الأسيوطي سبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى بدورى المحترفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

"فتوح" في الأهلي و"شريف" إلى الزمالك| صدمة لجماهير قطبي الكرة.. مغريات وشروط بالملايين| كواليس المفاوضات

ترشيحاتنا

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يستكمل الكشف الطبي غدا

الناتو يستعد لـ حرب نووية ضد روسيا

أحمد الطاهري: المصريون يجب عليهم استلهام روح أكتوبر.. ونحتاج خطابًا ثقافيًا جديدًا

إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر

بعد فرنسا .. ذعر في بلجيكا بسبب “غزو البق”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لإطلالات محتشمة تناسب السهرات من ملاك الدوسري | صور

هيئة الدواء تكشف سرًا عن العلاجات العشبية المباعة بالأسواق

أول محجبة في تاريخ المسابقة| مروة حلمي تتوج وصيفة لملكة جمال مصر ..خاص

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ