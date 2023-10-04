نجم الأهلي مديرًا فنيًا للنصر للتعدين بدوري المحترفين

أتم مسئولو مجلس إدارة نادي النصر للتعدين التعاقد مع محمد شرف نجم النادي الأهلي السابق لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدورى المحترفين، خلفا لحسن عبدالمنعم الذي تقدم باستقالته.

سبق لمحمد شرف قيادة فرق الاهلي ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ ،وعمل ايضا مدربا عام بنادي الانتاج الحربي .

وأصدر مجلس إدارة نادي النصر للتعدين قرارا اليوم الأربعاء يعلن فيه قبول استقالة حسن عبدالمنعم من القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، والذي أعلنها عقب الخسارة بالأمس من منافسه لافيينا إف سي بثلاثية في المباراة التي أقيمت باستاد الأسيوطي سبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى بدورى المحترفين.