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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطاهري: الرئيس السيسي كرّم جميع القادة ولم يضع اسمه على شارع أو مدرسة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع روشتة بناء الأمم في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، التي تتكون من بعض العناصر هي التخطيط والتنسيق المنظم الذي يستفيد من كل الطاقات والقدرات والتنفيذ المنضبط والروح الوطنية القتالية والإيمان بالله.

وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر: "الجملة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي عظيمة وهي أن لمصر رجال في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وهذه الجملة يستحقها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: "هذا الرجل يعرف قدرَ مصر وكرم جيل أكتوبر ومنذ أن تسلم المسؤولية في حكم مصر كرم الرئيس محمد نجيب والرئيس السادات والرئيس جمال عبدالناصر والرئيس مبارك في جنازة عسكرية وكرم الجميع ولم يطلق اسمه على شارع أو مدرسة أو كوبري أو محطة كهرباء عملاقة أو محطة تحلية مياه أو على الأنفاق، كل هذا البناء تم في عهده، لكنه يتعامل بتجرد وطني شديد".
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة نصر أكتوبر المجيد الروح الوطنية مصر

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