معهد البحوث الفلكية ينظم فعالية أسبوع الفضاء العالمي

ينظم الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، احتفالية أسبوع الفضاء العالمي ويأتي ذلك برعاية الدكتور حميد مجول النعيمي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير جامعة الشارقة.

ويقام المؤتمر بداية من يوم الأربعاء من 4 اكتوبر 2023 وحتي يوم الاثنين 9 اكتوبر، في تمام الساعة 04:00PM بالتوقيت العالمي.

عبر الفضاء الالكتروني للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

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https://us06web.zoom.us/j/89157243163?pwd=neZMkMFu58XbLmHqGNRyULHXjc67Ie.1

Meeting ID: 891 5724 3163

Passcode: 123456



أسبوع الفضاء العالمي هو أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم تعمل على بناء قوى المستقبل العاملة عن طريق إلهام التلاميذ وإبراز الدعم الشعبي المشاهد لبرنامج الفضاء، وتثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليمها.

في وقت سابق، افتتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برنامج بناء القدرات لرصد الكوارث الطبيعية والحد من المخاطر في أفريقيا وذلك بحضور اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر المعهد بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالمعهد.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع بداية من الأسبوع الجاري، وسيتم من خلالها تناول مخاطر الزلازل والتغيرات المناخية وتحركات القشرة الأرضية وذلك بحضور الطلاب الوافدين من مختلف الدول الأفريقية المشاركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والاتحاد الأفريقي.