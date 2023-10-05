في لقاء حواري.. أشرف صبحي: القيادة السياسية تدعم تمكين الشباب بكافة المجالات

شارك مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللقاء الحواري والذي شهد حضور ما يفوق الـ 5 آلاف شاب وفتاة من شباب مصر والذي اقيم بمركز شباب المعادي بمحافظة القاهرة .

وفي بداية اللقاء الحواري تم عرض فيلم تسجيلي لمشاهد وأحداث حقيقية حدثت بالفعل لمرحلة دقيقة من تاريخ مصر والتى انتهت الى بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما استعرض الفيلم التسجيلي الإنجازات الشبابية والرياضية بمحافظة القاهرة خلال الفترة الماضية والتى شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية الرياضية والشبابية .

كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة بتكريم مودة بدوي لاعبة منتخب مصر للمصارعة ثالث عالم وأول افريقيا ولاعبة المشروع القومى للموهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وفى بداية حديثه هنأ وزير الشباب والرياضة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الخمسين لانتصار اكتوبر المجيد.

وأوضح الدكتور اشرف صبحي أن الرئيس منذ توليه رئاسة مصر قد وجه بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية والتى حدث بعهد سيادته طفرة فى البنية التحتية على الصعيد الشبابي والرياضي غير مسبوقة.

وأكد صبحي رغم التحديات الكبيرة التى تواجها مصر ولكن الدولة المصرية تولى اهتمام خاص وكبير للشباب المصري فى كل محافظات الجمهورية فى مختلف المجالات من توظيف والاسرة والفتاة والمرأة بالاضافة الى تطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز مجتمعية خدمية لكافة أطياف المجتمع.

وقال وزير الشباب إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم تمكين الشباب سياسيًا واجتماعيًا، كما يولى سيادته اهتمامًا ودعمًا خاصًا للشباب والرياضة ، والرياضيين المصريين على مستوي كافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بتوجيه الشكر الى نواب مجلس الشعب والشوري الداعمين للشباب والانشطة بكافة محافظات الجمهورية.



فيما أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى انه أسعد اللحظات حين يتواجد مع شباب مصر فى ظل الاحتفالات التى تشدها مصر بالوقت الحالى بمرور خمسين عام على حرب اكتوبر المجيدة متوجها بالتحية الى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة هذة الذكري العظيمة .



فيما توجه الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بالشكر الى وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة والتى شجعوا ودعموا الانجازات الكبيرة والطفرات التى حدثت على مستوي المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة القاهرة .

وقال عبد الرحمن أشرف المتحدث الرسمي لشباب يدير شباب " YLY " انهم حلمهم كان كبير جدا اكتمل بدعم وفكر وزير الشباب والرياضة والتى توجت بفكرة شباب يدير شباب " YLY" بدأت الفكرة بشاب واحد ثم وصل العدد الى أربعين الف شاب ينتمون لشباب يدير شباب بجميع محافظات الجمهورية



شارك بحضور اللقاء الشبابي لفيف من اعضاء مجلس النواب و اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة و اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والمهندس علاء حافظ رئيس مجلس ادارة مركز شباب المعادى.