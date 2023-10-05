أخبار التوك شو|الرئيس السيسي : المصريون عازمون على صون كل ذرة رمال في بلدهم.. أحمد موسى: اللواء محمود طلحة يكشف دور أشرف مروان الحقيقي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي : المصريون عازمون على صون كل ذرة رمال في بلدهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء كان واجب علينا إعمارها وتنميتها، وهو ما يتناسب مع طموحات بلدنا، وهو بالفعل ما بدأنا فيه، وتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات لأجله.

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة، أن دماء أبنائنا سالت فوق ارض سيناء الطاهرة سواء بتحريرها خلال حرب اكتوبر أو تطهيرها من الإرهاب الذي استمر لمدة 10 سنوات.

حوار خاص .. أحمد موسى: اللواء محمود طلحة يكشف دور أشرف مروان الحقيقي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حوار مهم مع اللواء محمود طلحة مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عقب انتهاء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر المجيد ومرور 50 عاما عليه.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن اللواء محمود طلحة يقدم معلومات مميزة من خلال هذا الحوار، بمعلومات دقيقة ومهمة للغاية بشأن حرب أكتوبر، حول كيف كانت تنظر إسرائيل وأمريكا قبل الحرب، ورؤيتهم لمصر بعد الحرب، وتحقيق معجزة للجيش المصري في الحرب.

توقع موعد وفاته.. حكاية الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي

كشفت ليلى الرفاعي، ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي، عن أن والدها حينما تزوج والدته كان يتحدث معها أنه سيعيش لمدة 10 سنوات فقط، وكان متوقعا موعد وفاته أو استشهاده بالمعنى الأدق.

وأضافت "الرفاعي"، خلال كلمة في فيلم تسجيلي عُرض في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالات بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر بحضور الرئيس السيسي أن الشهيد إبراهيم الرفاعي عاش بعد هذا الأمر 10 سنوات فقط.

تصفيق حار من حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للشهيد الحي عبدالجواد سويلم

ضجت القاعة التي تشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بالتصفيق الحار، للشهيد الحى الجندى عبدالجواد سويلم، الذى فقد عينه وذراعه وساقيه فى عمليات بطولية بحرب الاستنزاف، الذي أصر على التواجد في لحظة العبور حتى لو تواجده إدارياً.

واقعة السنترال .. أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجأة عن فيلم الممر

علق اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال محيي نوح في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الشؤون المعنوية كانت تشرف على فيلم الممر الذي يجسد بطولات القوات المسلحة".

الشهيد الحي: كنا على الجبهة في حرب أكتوبر لتحقيق النصر أو الشهادة

علق المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشهيد الحي ، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال عبد الجواد سويلم في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لازم كلنا نهنيء بعضنا بانتصارات نصر أكتوبر ".

حمدي بخيت : 3 جنود رماة بحرب أكتوبر دمروا ثلثي لواء مدرع إسرائيلي

علق اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال بخيت في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" بعد نكسة 1976 كان يتم بناء الجيش المصري من جديد".



كريم عبدالعزيز: في يناير 2011 عشنا "كابوس" بس جيشنا خلّصنا وحمانا

قال الفنان كريم عبدالعزيز، مرت علينا سنوات ونحن نعيش في سلام نبني في بلدنا ونربي في أولادنا حتى يناير 2011، حينما نزل الشعب المصري للميادين بمطالب مشروعة وبسيطة، و«الجيش وقف معاها وحماها».

وتابع كريم عبدالعزيز خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب اللي كان نايم يحلم ببكرة صحي على كابوس، والجيش تدخل وخلصنا ووقف وقفة بطل، وقال اللي هيقرب من مصر أنا هشيله من على وش الأرض».

منى زكي: يوم العبور كتب التاريخ من جديد.. والشعب المصري مالوش كتالوج

قالت الفنانة منى زكي، إن يوم العبور كتب التاريخ من جديد، مشيرة إلى أن السر وراء انتصار أكتوبر، عقيدة الجيش المصري وهي "إما النصر أو الشهادة".

وأضافت منى زكى خلال حديثها، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": "الشعب المصري مالوش كتالوج وميقبلش إن محتل يعيش في أرضه متهني وده مش كلام إنشاء ده التاريخ اللي بيقول كدا".

إسعاد يونس: الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر في أزهى صورها

استذكرت الفنانة إسعاد يونس، يوم 6 أكتوبر بعد بيان النصر، قائلة “تمت دعوة الفنانين للحضور لمبنى إذاعة الشرق الأوسط لإيصال الفرحة لكل المصريين لا سيما أن المواطنين كانوا ينتظرون ذلك الانتصار كثيرا، ولم ييأسوا بعد 1967، فالجيش والشعب مثل العاشق والمعشوق لا يتفرقا أبدًا”.

وأضافت إسعاد يونس، خلال حديثها في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس السيسي، المذاعة عبر قناة "إكسترا نيوز": «كان لازم أوثق اللحظة العظيمة دي زي الباقي، وفي اللحظة دي بصيت وقلت عايزة أعمل حاجة لنفسي، فكلمت والدتي وقلت لها بابا رجع خلاص، وروحه مرتاحة، ومش هيبقى حزين تاني لأننا كلنا كمصريين شوفنا بلدنا في أزهى صورها».