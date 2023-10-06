محمد رياض عن الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر: أهم انتصار في حياتنا

استعاد الفنان محمد رياض ذكريات نصر حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ 50، مؤكدا أن هذا أهم انتصار في حياتنا بالعصر الحديث.

وقال في تصريحات لصدى البلد:" استطعنا أن نستعيد أرضنا وكرامتنا بكل بسالة، كما أن الفن كان متواجدا بقوة في تلك الفترة وله دور فعال، فالفن جسد الحرب من خلال الافلام والاغاني في فترة الحرب وما بعدها.

وكان قد أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته الكبيرة بتوليه رئاسة لحنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال رياض في تصريحات لـ صدى البلد: "شرف لي أن أتواجد كرئيس لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية العريق والدولي، ورغم أنها مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكن أنا أعتبرها تجربة ممتعة، خاصة وأنني أحب الأفلام القصيرة.

وكانت ورشة إخراج سينمائي، قد أقيمت للمخرج الكبير على بدرخان، ضمن فعاليات الدورة 39 لـ مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها في 5 أكتوبر المقبل.