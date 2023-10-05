فوائد مذهلة لتناول جنين القمح|تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد جنين القمح وهو الجزء الداخلي من حبة القمح .

ويعد من أفضل الحبوب التى أكدت الدراسات الحديثة على أهميته وفائدته للصحة فهو..

- يحسن من قوة العضلات ويدعمها بصورة كبيرة، لذا فدائما ما ينصح بتناوله عند ممارسة النشاط البدنى الرياضى.

- يحوى أحماض (الأوميجا 3) التى تعمل على تقوية الجهاز العصبى ، ويساعد على تحسين المزاج.

- يساعد بصورة كبيرة فى تنظيم كولسترول الدم ويخفض من نسبة الكولسترول الضار مقابل النافع.

- يحوى نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تحافظ على شباب الخلايا والبشرة وتقلل من علامات الشيخوخة.

- يحوى نسبة عالية من فيتامين (ب)، الذى يساعد فى الحفاظ على صحة الأنسجة بالجسم ويعجل بشفائها، كما يحميها من التعرض للتلف والضعف نتيجة الاصابة بالأمراض المزمنة كالسكر.

- يساعد بصورة كبيرة فى منح الجسم الطاقة اللازمة لعمل جميع أعضائه، ويزيد التركيز ويحد من نوبات الإرهاق.

