عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مذهلة لتناول جنين القمح|تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد جنين القمح وهو الجزء الداخلي من حبة القمح .

ويعد من أفضل الحبوب التى أكدت الدراسات الحديثة على أهميته وفائدته للصحة فهو.. 

- يحسن من قوة العضلات ويدعمها بصورة كبيرة، لذا فدائما ما ينصح بتناوله عند ممارسة النشاط البدنى الرياضى.
- يحوى أحماض (الأوميجا 3) التى تعمل على تقوية الجهاز العصبى ، ويساعد على تحسين المزاج.
- يساعد بصورة كبيرة فى تنظيم كولسترول الدم ويخفض من نسبة الكولسترول الضار مقابل النافع.
- يحوى نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تحافظ على شباب الخلايا والبشرة وتقلل من علامات الشيخوخة.
- يحوى نسبة عالية من فيتامين (ب)، الذى يساعد فى الحفاظ على صحة الأنسجة بالجسم ويعجل بشفائها، كما يحميها من التعرض للتلف والضعف نتيجة الاصابة بالأمراض المزمنة كالسكر.
- يساعد بصورة كبيرة فى منح الجسم الطاقة اللازمة لعمل جميع أعضائه، ويزيد التركيز ويحد من نوبات الإرهاق.
 

الأمراض المزمنة الحفاظ على صحة الشيخوخة النشاط البدني تحسين المزاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

موضوعات متعلقة

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

صحي.. طريقة عمل عصير الاْفوكادو

ميريام فارس تثير الجدل باطلالة ملفتة

بمكونات في المتناول.. طريقة عمل الفتة اللبنانى

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل بالليمون على الريق؟

بالمخطط.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة شريف منير

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الرئيس السيسي: سيناء أمانة غالية في أعناقنا

خبرة إدارية كبيرة ومعشوق الجمعية العمومية.. "هاني برزي" مرشح قوي بانتخابات الزمالك

مكالمة هاتفية صادمة.. سيدة إنجليزية تعثر على قطتها الغائبة لمدة 11 عاما

النقل توافق على إنشاء مقر لشركة الطرق والكباري بالسعودية

هل الذهاب مع الميت في المنام يعني موت الرائي؟.. انتبه في حالتين

لفوا مدن أوروبا.. 4 شباب من الإمارات يجوبون الدول على الدراجات النارية|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول جنين القمح|تعرف عليها

إطلالة شتوية جريئة.. درة تثير ضجة بصورها| شاهد

بفساتين قصيرة.. إلهام شاهين وابنة شقيقتها تثيران الجدل

فستان قصير.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ